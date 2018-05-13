Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir hamam, sauna ve masaj salonunda kadınların fuhşa zorlandığını tespit etti. Ekipler, Altındağ Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan 6 kadın ise kurtarıldı. Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kadınları fuhşa zorlayan 3 kişi adliyeye sevk edildi.