Olay dün Antalya’nın Demre ilçesinde meydana geldi. Mermer ocağında hidrolik kaya delici ustası olarak çalışan Bayram Ali Özel'in (45) sırtına taş düştü. Taş düşmesi sonucu ağır yaralanan Özel, çalışma arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özel’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderilecek.

İHA