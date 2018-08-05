Antalya'da üzerine taş düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya Demre’de üzerine taş düşen mermer işçisi hayatını kaybetti.

05 Ağustos 2018, Pazar 14:33
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Olay dün Antalya’nın Demre ilçesinde meydana geldi. Mermer ocağında hidrolik kaya delici ustası olarak çalışan Bayram Ali Özel'in (45) sırtına taş düştü. Taş düşmesi sonucu ağır yaralanan Özel, çalışma arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özel’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderilecek. 

İHA

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