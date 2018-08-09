Antalya dün peş peşe gelen boğulma haberleri ile sarsıldı.

Manavgat'ta, denizde yüzerken kalp krizi geçiren Nafiz Dönmez (60) boğuldu. Çenger Mahallesi’ndeki tatil sitesinde kalan Nafiz Dönmez, dün saat 15.00 sıralarında, yüzmek için denize girdi. Dönmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sahildekiler ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak, ilk müdahalesi yapılan Dönmez için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Dönmez’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nafiz Dönmez’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

AŞÇILIK YAPIYORDU

Antalya’nın Demre ilçesinde ise aşçılık yapan Turgut Çalar (53) yüzmek için girdiği denizde boğuldu. Sülüklü- Taşdibi plajları mevkiinde dün öğle saatlerinde yüzenler, denizde hareketsiz duran Turgut Çalar’ı fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine gelen Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizden çıkardıkları Çalar’ın cesedini bota alarak Çayağzı Limanı’na getirdi. İlçede bir restoranda aşçılık yapan Turgut Çalar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SAHİLDE VALİZİ BULUNDU

Dün sabaha karşı Konyaaltı Plajı’nda valizi bulunan kişiyi aramak için denizde çalışma yapılmıştı. Valizde Okan Yıldız’a ait bir nüfus cüzdanı, cep telefonu, 65 lira ve giysi bulunmuştu. Sahil güvenlik helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda Yıldız’ın cesedi, Boğaçayı açıklarında olay yerine yaklaşık 2,5 deniz mili mesafesinde su yüzeyinde tespit edildi.

Sahil güvenlik botuna alınan ceset, askeri limandan karaya çıkartıldı. Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Yıldız için memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde bir hafta önce kayıp başvurusu yapıldığı anlaşılmıştı. DHA/AA