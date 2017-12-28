Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler

'MANKURT KAFA İLE BİR GENÇLİK YETİŞTİRDİK'

Senim Tanay

öğrencilerinden Berk Sarıgöl, Ömer Kaan Çetin, Hazan Özcan, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ve biyoloji öğretmeni Hatice Üstüner, bilimsel bir araştırma için denize dalışlar gerçekleştirdi. Öğrenciler, istilacı deniz salyangozu ilearasındaki av-avcı ilişkisine yönelik bilimsel çalışma hazırladı. Daha önce dünya literatüründe bulunmayan bu çalışma, hakemli fihristli dergide kabul gördü. Çalışma aynı zamanda Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde sözlü bildiri halinde sunuldu.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, başarılı öğrencileri makamında kabul ederek hediye verdi. Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, BİLSEM yöneticileri, öğretmenlerin de katıldığı ziyarette Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’de eğitim sisteminin çok sık değiştirilmesine yönelik eleştiriler olduğunu, ancak bu değişikliklerin temel nedeninin bir arayış olduğunu söyledi.Çocukların ezberci bir anlayışla yetişmesini istemediklerini belirten Münir Karaloğlu," diye konuştu.