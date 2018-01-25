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Antalyaspor, Akhisar hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Antalyaspor, Akhisar hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda Teleset Mobilya Akhisar maçında uygulanacak oyun taktiklerinin provaları yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, hücum-savunma-pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman tam sahada oynanana çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bazı anlarda maçı durdurup futbolculara oyun taktiklerini yeniden hatırlattı. 


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