Antalyaspor, Akhisar hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri
’nde Teleset Mobilya Akhisarspor
karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetimindeki antrenmanda Teleset Mobilya Akhisar
maçında uygulanacak oyun taktiklerinin provaları yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, hücum-savunma-pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman tam sahada oynanana çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bazı anlarda maçı durdurup futbolculara oyun taktiklerini yeniden hatırlattı.
Erdinç Şahin