Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Antalyaspor-Beşiktaş maçı özeti

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş rakibini yıldız oyuncusu Talisca'nın attığı 2 golle mağlup etti

21 Ocak 2018, Pazar 20:55
Antalyaspor-Beşiktaş maçı özeti
Maç sonucu: Antalyaspor 1 Beşiktaş 2 

GOL! 1-2

53.dk: Talisca sahneye çıkıyor ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atıyor. 

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

GOL! 1-1 

30.dk: Beşiktaşlı Talisca, maçta durumu 1-1 yapıyor

GOL! 1-0 

8.dk: Antalyaspor, Charles Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.

1.dk: Hakem Halis Özkahya maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça Beşiktaş başlıyor.

Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre Güral.

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Arda Turan, Süper Lig´de 6 yıl 8 ay sonra yeniden sahada

Arda Turan, Süper Lig´de 6 yıl 8 ay sonra yeniden sahada
Beşiktaş'tan Vagner Love için resmi teklif

Beşiktaş'tan Vagner Love için resmi teklif
Galatasaray, Carrasso'nun sözleşmesini feshedecek

Galatasaray, Carrasso'nun sözleşmesini feshedecek
Cenk Tosun'a büyük şok! Yuhalandı...

Cenk Tosun'a büyük şok! Yuhalandı...
Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2
Alexis Sanchez'den seks skandalı!

Alexis Sanchez'den seks skandalı!
Fatih Terim'in tercihi Selçuk İnan

Fatih Terim'in tercihi Selçuk İnan
Kardeş futbolcular

Kardeş futbolcular
Aykut Kocaman Dirar'a destek oldu

Aykut Kocaman Dirar'a destek oldu
Aziz Yıldırım'dan '3 Temmuz' açıklaması

Aziz Yıldırım'dan '3 Temmuz' açıklaması
Ahmet Nur Çebi trafik kazası geçirdi

Ahmet Nur Çebi trafik kazası geçirdi