Antalyaspor-Beşiktaş maçı özeti

Maç sonucu: Antalyaspor 1 Beşiktaş 2



GOL! 1-2

Talisca sahneye çıkıyor ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atıyor.

GOL! 1-1

30.dk:

Beşiktaşlı Talisca, maçta durumu 1-1 yapıyor

GOL! 1-0

Mehmet Nuri Turan

Antalyaspor, Charles Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.Hakem Halis Özkahya maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça Beşiktaş başlıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre Güral.Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo.