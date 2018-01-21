Antalyaspor-Beşiktaş maçı özeti

Maç sonucu: Antalyaspor 1 Beşiktaş 2
GOL! 1-2
53.dk: Talisca sahneye çıkıyor ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atıyor.
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
GOL! 1-1
30.dk: Beşiktaşlı Talisca, maçta durumu 1-1 yapıyor
GOL! 1-0
8.dk:
Antalyaspor, Charles Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.
1.dk:
Hakem Halis Özkahya maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça Beşiktaş başlıyor.
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
Antalyaspor:
Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre Güral.
Beşiktaş:
Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo.
Mehmet Nuri Turan