Antalyaspor, Beşiktaş maçına 5 eksikle çıkacak

Antalyaspor'da, pazar günü konuk edecekleri Beşiktaş maçında Djourou, William, Salih ve Eto'o sakatlığı nedeniyle, Maicon da kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

