Antalyaspor'da Galasaray hazırlıkları sürüyor

ANTALYASPOR'A ZİYARETÇİ MORALİ

Erdinç Şahin

haftasındadeplasmanda oynayacağımaçının hazırlıklarına devam etti.yönetimindeyapılan antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından istasyonlarda dönüşümlü yaklaşık bir saat çabukluk-kuvvet çalışması yapan kırmızı- beyazlı futbolcular daha sonra beşe iki oynadı. Futbolcuları 3 gruba ayıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, dar alanda 5 gol kotalı turnuva maçı oynattı. Maçı, 5 golü bulan beyaz yelekli takım kazandı.öğrencileri de tesislere gelerek antrenmanı izledi. Okul yöneticisi ve öğretmenleriyle'ne gelen öğrenciler, antrenman sahasının girişinde teknik heyet ve futbolculara 'çak' yaparak Galatasaray maçı için başarı diledi. Teknik heyet ve futbolculara baklava ikram eden öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.Diğer yandankarşısında, sakatlıkları nedeniyleforma giyemeyecek.