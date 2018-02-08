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Antalyaspor'da Galasaray hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig 21'inci haftası kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı kuvvet ve çabukluk antrenmanıyla devam etti.
 

Antalyaspor'da Galasaray hazırlıkları sürüyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında 12 Şubat Pazartesi deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. 

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Atilla Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından istasyonlarda dönüşümlü yaklaşık bir saat çabukluk-kuvvet çalışması yapan kırmızı- beyazlı futbolcular daha sonra beşe iki oynadı. Futbolcuları 3 gruba ayıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, dar alanda 5 gol kotalı turnuva maçı oynattı. Maçı, 5 golü bulan beyaz yelekli takım kazandı.
 

ANTALYASPOR'A ZİYARETÇİ MORALİ 


Döşemealtı Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de tesislere gelerek antrenmanı izledi. Okul yöneticisi ve öğretmenleriyle Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen öğrenciler, antrenman sahasının girişinde teknik heyet ve futbolculara 'çak' yaparak Galatasaray maçı için başarı diledi. Teknik heyet ve futbolculara baklava ikram eden öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diğer yandan Galatasaray karşısında, sakatlıkları nedeniyle Salih, William ve Yekta ile kart cezalısı Souleymane Doukara forma giyemeyecek.


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