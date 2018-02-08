Antalyaspor'da Galasaray hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci
haftasında 12 Şubat Pazartesi
deplasmanda oynayacağı Galatasaray
maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetiminde Atilla Konuk Tesisleri'nde
yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından istasyonlarda dönüşümlü yaklaşık bir saat çabukluk-kuvvet çalışması yapan kırmızı- beyazlı futbolcular daha sonra beşe iki oynadı. Futbolcuları 3 gruba ayıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, dar alanda 5 gol kotalı turnuva maçı oynattı. Maçı, 5 golü bulan beyaz yelekli takım kazandı.
ANTALYASPOR'A ZİYARETÇİ MORALİ
Döşemealtı Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencileri de tesislere gelerek antrenmanı izledi. Okul yöneticisi ve öğretmenleriyle Atilla Vehbi Konuk Tesisleri
'ne gelen öğrenciler, antrenman sahasının girişinde teknik heyet ve futbolculara 'çak' yaparak Galatasaray maçı için başarı diledi. Teknik heyet ve futbolculara baklava ikram eden öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Diğer yandan Galatasaray
karşısında, sakatlıkları nedeniyle Salih, William ve Yekta ile kart cezalısı Souleymane Doukara
forma giyemeyecek.
Erdinç Şahin