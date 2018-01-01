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Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Antalyaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Antalyaspor’da teknik direktör konusu çözüme kavuştu. Kırmızı-Beyazlılar Süper Lig’de en son Osmanlıspor’da görev alan deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağladı. Hamza Hamzaoğlu’nun 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve resmi açıklamanın kısa bir süre sonra yapılacağı öğrenildi.
 

ESKİ ŞAMPİYON HAMZA HAMZAOĞLU


Kötü günler geçiren Antalyaspor, Leonardo Araujo ile yollarını ayırmıştı. Akdeniz Ekibi, yeni teknik adam arayışlarını Hamza Hamzaoğlu ile anlaşarak sonlandırdı.

Antalspor, Süper Lig’in ilk yarısında aldığı 4 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 17 puan topladı ve küme düşme potasının hemen üstünde 15. sırada yer aldı.

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’ın başındayken 3 kupa birden almış ve Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

 
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