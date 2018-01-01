Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi

ESKİ ŞAMPİYON HAMZA HAMZAOĞLU

Erdinç Şahin

’da teknik direktör konusu çözüme kavuştu. Kırmızı-Beyazlılar’de en son’da görev alan deneyimli çalıştırıcıile anlaşma sağladı. Hamza Hamzaoğlu’nun 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve resmi açıklamanın kısa bir süre sonra yapılacağı öğrenildi.Kötü günler geçirenile yollarını ayırmıştı. Akdeniz Ekibi, yeni teknik adam arayışlarını Hamza Hamzaoğlu ile anlaşarak sonlandırdı.Antalspor, Süper Lig’in ilk yarısında aldığı 4 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 17 puan topladı ve küme düşme potasının hemen üstünde 15. sırada yer aldı.Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’ın başındayken 3 kupa birden almış ve Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.