Antalyaspor'da Samir Nasri bilmecesi

FESİH YOKSA KALACAK

Erdinç Şahin

'da sezon başında transfer edilenligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulüp yöneticilerine bildirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'dan yıllık net kazancı 4 milyon Euro'ya yakın sözleşme fesih bedeli isteğine kulüp yöneticileri olumsuz yanıt verdi.menfaatleri doğrultusunda başka takıma transfer olabileceği görüşü belirtilenkırmızı beyazlıların 4 Ocak'ta başlayacak devre arası kamp çalışmalarına katılması yönünde görüş belirtildi.yönetiminsözleşmesini kulüp ekonomisi göz önünde bulundurarak karşılıklı feshetmeyi düşündüğü, fesih olmaması halinde de takımda kalmasını istediği öğrenildi.Futbolculara verilen devre arası izninde ülkesine giden Nasri'nin kırmızı beyazlıların kampına katılacağı belirtildi.