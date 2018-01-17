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Antalyaspor'da son dakika! Nasri ve Eto'o...

Antalyaspor yönetimi Nasri'nin sözleşmesini karşılıklı feshetmek için menajeriyle görüşme yapacak. Kırmızı-beyazlılar, yılda 3.5 milyon Euro'ya 2 yıllık sözleşme uzatmayı talep eden Eto'o'nun üst düzey rakamlarda teklif gelmemesi halinde takımda kalmasını istiyor.

Antalyaspor'da son dakika! Nasri ve Eto'o...
Antalyaspor yönetimi Cihan Bulut başkanlığında dün akşam yönetim kurulu toplantısı yaptı.

Kırımızı-Beyazlı takımın ikinci yarıya yönelik planlamasının yapıldığı toplantıda yıldız futbolcular Eto'o ve Nasri'nin geleceği ve sponsorluk anlaşmaları görüşüldü.

Antalyaspor'da basından sorumlu yönetim kurulu üyesi Cumhur Arıcı, sponsorluk görüşmeleri kapsamında Antalya Stadyumu'nda tribün adlarına verilen sponsor firma isimlerinin maddi talep gözetmeksizin ikinci yarıda da aynı adla anılacağını anlattı.
 

ETO'O YILLIK 3,5 MİLYON EURO'YA 2 YIL SÖZLEŞME TALEP ETTİ


Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o'nun sözleşmesinin sezon sonu sona ereceğini hatırlatan Arıcı, Antalyaspor yönetimi olarak futbolcunun kırmızı-beyazlı takımda kalmasını istediklerini söyledi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da Eto'o'nun takımda kalması yönünde görüş belirttiğini anlatan Arıcı, "Eto'o'nun talebi var. Antalya'da kalmak istiyor. Biz de kalmasını istiyoruz. Eto'o sözleşmesini yılda 3.5 milyon Eruo'ya 2 yıllık uzatmak istiyor. Kulübün ekonomik sıkıntıları var o konularda Eto'o ile görüşeceğiz. Ekonomik anlamda karara bağlarsak Eto'o ile devam edeceğiz" dedi.
 

ETO'O'YA CELTA VİGO'DAN TEKLİF


Eto'o'nun 'ben Antalya'yı çok seviyorum kalmak istiyorum' şeklinde yönetime düşüncelerini aktardığını belirten Arıcı, yıldız futbolcu hakkında kulübe resmi transfer teklifi yapılmadığını söyledi. Menajeriyle yapılan görüşmede yıldız futbolcuya yurt dışından önemli teklifler geldiğinden bahseden Cumhur Arıcı, "Kulübün ekonomik çıkarları doğrultusunda futbolcunun kendisi de isterse karşılıklı görüşürüz. Eto'o'nun menajerinin ilettiği yurt dışından Celta Vigo takımının transfer için adı geçiyor. Kulübe gelmiş resmi teklif yok. Bizim görüşümüz Eto'o'nun kalması yönünde" şeklinde konuştu.
 

NASRİ İLE SÖZLEŞMENİN FESHİ PLANLANIYOR


Nasri için kulübe resmi teklif yapılmadığını dile getiren Arıcı, yönetimin yıldız futbolcuyla karşılıklı sözleşmeyi feshetmeyi düşündüğünü söyledi. Nasri'nin menajeriyle bugün görüşme yapacaklarını anlatan Arıcı, "Nasri ile kesin olarak yolların ayrılması kararı alındı. Menajeri gelecek. Alacakları konusunda pazarlık yapılacak, yollar ayrılacak. Nasri'nun durumu bugün netleşecek. Tek sorun para konusunda pazarlık. Hem Nasri hem menajerinin alacağı var" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) 


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