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Antalyaspor'da Zeki Yıldırım sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da takım kaptanı Zeki Yıldırım'ın antrenmanda sakatlandığı bildirildi

Antalyaspor'da Zeki Yıldırım sakatlandı
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı futbolcunun, ligin 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ayağının çime takılması sonucu sakatlandığını belirtti.


'BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK DURACAK'


Futbolcunun dizinde travma oluştuğunu ifade eden Arıcı, "Takım kaptanımız Zeki Yıldırım'ın çekilen MR ve ortopedi uzmanı tarafından yapılan klinik muayenesi neticesinde, bacağında ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir." dedi.
G
alatasaray maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

AA


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