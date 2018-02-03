Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

9. dakikada

45. dakikada

66. dakika

90. dakikada

Haber Merkezi

sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Maicon, Doria’nın yaptığı sert müdahale ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.penaltı atışında topun başına geçen Deniz Kadah, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Ertaç Özbir’in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-019. dakikada Sadık’ın kafayla indirdiği topu defansın sektirmesiyle ceza sahasının içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boutaib’in çektiği şutu kaleci Ferhat çıkardı.ceza yayı dışından Adem Büyük’ün sert şutu az farkla üstten dışarı gitti.sağ kanattan topla ilerleyen Michael Pereira, son çizgiye indikten sonra yerden pasını Khalid Boutaib’e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine çekmek istediği şut arka direkte bulunan Aytaç Kara’ya pas olarak gitti. Aytaç Kara’nın çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1Sadık ile Deniz Kadah’ın ikili mücadelesinde Sadık yerde kaldı. Aynı yerde topsuz alanda Deniz Kadah ile yaşanan sözlü tartışmaya Emre Güral da dahil oldu. Pozisyon yerine gelen Issam Chebake, Emre Güral’a yaptığı fiziki müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.defansın uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Zeki Yıldırım’ım sert şutu yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.Sangare’nin ceza sahasına ortasını defans uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu ceza yayı önünde bulan Celutskan’ın şutu Sadık Çiftpınar’ın kafasına çarparak yan kale direğinden döndü. Boşta kalan topu altı pas üzerinde önünde bulan Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1kazanılan korner atışında sağ kanattan Emre Güral’ın ceza sahası için ortasında ön direkte Diego’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.Doukara’nın ara pasında topla ilerleyen El Kabir kaleci ile karşı kaşıya kaldı. El Kabir’in şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 3-1