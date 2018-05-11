Antalyaspor - Medipol Başakşehir maç özeti

MAÇ ÖZETİ

76.DK:

30.DK:



İLK MAÇI BAŞAKŞEHİR KAZANMIŞTI

Haber Merkezi

Haftanın açılış maçında şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'le son haftalarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından biraz uzaklaşan Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, karşılaşmadan Bajic ve Visca'nın golüyle sahadan 2-0'lık skorla galip geldi ve Süper Lig'deki puanını 69'a çıkardı.90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdiAntalyaspor'da ceza sahasına gelen ortada top savunmadan sekti ve top kaleye yöneldi. Volkan Babacan pozisyonda dikkatliydi.GOL! Başakşehir Edin Visca'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Emre'nin ara pasında sağ çaprazdan topla buluşan Visca çok düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.69.DK:Celutska'nın ceza sahasına çevirdiği topta Deniz Kadah topa yetişemedi ve vuruşunu yapamadan savunma topu uzaklaştırdı.Elia üst üste çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve pasını Adebayor'a verdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.Köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Caiçara'nın şutu dışarı gitti.İkinci yarı başladı45.DK: İlk yarı sona erdiYoğun baskının ardından Antalyaspor'da Vainqueur topu kazandı. Ceza sahasına çevrilen top dışarıdaki Yekta'nın önünde kaldı. Yekta'nın şutu taca gitti.GOL! Medipol Başakşehir Bajic'le öne geçiyorSavunmanın arkasına sarkan Doukara'ya gelen topu erken sezen Volkan, kalesinden erken çıktı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.Sağ kanattan ileri çıkan Nazım Sangare ceza sahasına ortasını yaptı ancak Doukara dokunamadı. Seken topa Jevtoovic vuruşunu yaptı ancak Da Costa topu çizgiden çıkardı.Maicon, savunma arkasına koşu yapan Doukara'nın önünde oynadı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarBoffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, DoukaraVolkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Bajic, Elia, AdebayorTuruncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmişti.