Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım



İLK MAÇI BAŞAKŞEHİR KAZANMIŞTI

Haber Merkezi

Maicon, savunma arkasına koşu yapan Doukara'nın önünde oynadı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarBoffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, DoukaraVolkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Bajic, Elia, AdebayorTuruncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmişti.