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Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında şampiyonluk yarışındaki ekiplerden Medipol Başakşehir Antalyaspor deplasmanında

11 Mayıs 2018, Cuma 20:17
Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım
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10.DK: Maicon, savunma arkasına koşu yapan Doukara'nın önünde oynadı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Antalyaspor'un 11'i: 

Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara

Medipol Başakşehir'in 11'i: 

Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Bajic, Elia, Adebayor

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.


İLK MAÇI BAŞAKŞEHİR KAZANMIŞTI


İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmişti.


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