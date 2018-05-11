Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım

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10.DK:
Maicon, savunma arkasına koşu yapan Doukara'nın önünde oynadı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Antalyaspor'un 11'i:
Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara
Medipol Başakşehir'in 11'i:
Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Bajic, Elia, Adebayor
Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.
İLK MAÇI BAŞAKŞEHİR KAZANMIŞTI
İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmişti.
Haber Merkezi