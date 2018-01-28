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Antalyaspor otobüsüne saldırı

Süper Lig’in 19.haftasında Akhisarspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor kafilesi, dönüş yolunda saldırıya uğradı

28 Ocak 2018, Pazar 22:46
Antalyaspor otobüsüne saldırı
Akhisar dönüşü, Denizli’de takım otobüsü kırmızı ışıkta beklerken Kırmızı-Beyazlılara bir grup taraftar taşla saldırarak, otobüsün camlarını kırdı.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜK'


Yaşanan olayla ilgili olarak bilgi veren takım kaptanı Zeki Yıldırım, korku dolu anları anlattı.

"İlk olarak büyük bir taşla takım otobüsünün arka camını indirdiğini söyleyen Zeki Yıldırım, “İlk olarak arka camı indirdiler, ben hayatımda böyle büyük bir taş görmedim. Taş yağmuruna yakalandık. Ne olduğunu anlamadık. Ben bir kişi gördüm ama kaç kişilerdi bilmiyorum. Ufak tefek yaralananlar oldu. Ölümden döndük"


 

KULÜPTEN AÇIKLAMA


Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından takımı Antalya'ya getiren kafile otobüsünün, Denizli'de saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saat 20.45 sıralarında Denizli şehir merkezine giren kafile otobüsüne, kırmızı ışıkta durduğu sırada sayıları belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonucunda kafile otobüsümüzün en arkadaki camıyla, arka bölümdeki sağ ve sol yanlardaki camlar kırılmıştır. Taşlar, futbolcularımızın oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen büyük bir şans eseri yaralanan olmamıştır. Kafile otobüsümüz, yaklaşık 2 kilometre ileride güvenli bir yere geldikten sonra polis aranmıştır. Kafile otobüsümüzün bulunduğu yere gelen polis ekipleri, hasarı görüntüleyip, tutanak tutmuştur. Kafile otobüsümüz, polis ekipleri eşliğinde çıkış yaptı. Kulüp genel müdürümüz Adem Kart ile profesyonel takım menajerimiz Cem Deda, emniyet yetkilileriyle görüşerek arkadan gelen taraftar gruplarımız için de önlem alınmasını talep etmiştir."   

AA

 


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