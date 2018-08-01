Antalyaspor salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum ve Hollanda kamplarından sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı- beyazlı ekip, fitness salonunda antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra fitness aletleriyle yapılan çalışmalarla devam etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness aletlerinde sırayla programlanan çalışmaların tümünü gerçekleştirdi. Futbolcular, sıcak nedeniyle zorlanmalarına rağmen programdaki tüm çalışmaları eksiksiz yaptı. Antrenman, teknik heyet ve futbolcuların alkışlarıyla sona erdi.