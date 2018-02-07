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Antalyaspor takım otobüsünü taşlayanlar yakalandı

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor’un takım otobüsüne, Denizli’de taşlı saldırı yapan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı

07 Şubat 2018, Çarşamba 19:17
Antalyaspor takım otobüsünü taşlayanlar yakalandı
Antalyaspor’un takım otobüsü, Denizli Adnan Menderes Bulvarı Sadıkoğlu Kavşağı’nda saldırıya uğramıştı. Olay günü Antalyaspor Kulübü sporcu kafilesini taşıyan otobüsün, beyaz renkli bir minibüs tarafından takip edildiği, otobüsün kırmızı ışıkta beklediği esnada minibüsten inen bir şahıs tarafından otobüse yönelik taşlı saldırı gerçekleştirildiği ve şahsın saldırının ardından ara sokaklara kaçtığı tespit edildi.

OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILMIŞTI


Bunun üzerine herhangi bir yaralama olayı olmazken, takım otobüsünün camları kırılmıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine geip çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik kameralarını inceledi, saldırıyı yapan şahısları tespit etti.

Emniyet ekipleri, şahısların bulunduğu adrese bugün operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Ç., Y.Ç., ve E.E., yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Medeni Topaloğlu / İHA)

Antalyaspor otobüsüne saldırıAntalyaspor otobüsüne saldırı


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