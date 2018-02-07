Antalyaspor'un kaptanı Zeki Yıldırım: 'Galatasaray deplasmanına puan için gidiyoruz'

"PUAN VEYA PUANLAR İÇİN GİDİYORUZ"

"PUAN KAYBINI TELEFİ ETMEK İSTİYORUZ"

Erdinç Şahin

deplasmanda oynayacağımaçının hazırlıklarına devam etti.antrenmana sakatlığı nedeniylekatılmadı.yönetimindeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İkinci bölümdeki eğitsel oyunda ise futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenmanın son bölümünde defutbolcularına sınırlı alanda taktik maçı yaptırdı. Yekta ile Nazım ise fizyoterapist gözetiminde çalıştı.'un 3 haftadır sahada kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Zeki, "Galatasaray deplasmanına puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Kolay olmayacak. Galatasaray ile deplasmanda oynamak da kolay değil. Zoru başarırsak bir yerlere varabiliriz. Mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızın hakkını alacağımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı.eski futbolcusuda takımının son haftalardaki yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.'a karşı zor bir maç oynayacaklarını anlatan, "Biz yükselişimize devam etmek isteyeceğiz, onlar da puan kaybını telafi etmek isteyecekler. İçeride deplasmana göre daha iyi oynuyorlar. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir müsabaka olacak" diye konuştu.