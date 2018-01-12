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Antalyasporlu Maicon Marques Trabzonspor'a doğru

Transfer sezonunun başında Antalyasporlu Maicon için Kırmızı-Beyazlılar ile görüşen ancak olumsuz yanıt alan Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu için baskı yapmaya devam ediyor. Akdeniz ekibinin kapısını bir kez daha çalan Bordo-Mavili yöneticiler, “Siz istediğiniz bonservisi bize iletin, biz de yapabileceğimiz her şeyi yapalım” şeklinde bir teklif sundu.

Antalyasporlu Maicon Marques Trabzonspor'a doğru
Ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Bordo-Mavililer, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Bir yandan stoper ve sol bek bölgesine yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Fırtına, diğer yandan da Antalyasporlu Maicon için Kırmızı-Beyazlılar’a baskı yapmaya devam ediyor. Daha önce Brezilyalı futbolcu için Akdeniz ekibiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Trabzonspor, yıldız oyuncunun ‘Trabzon’a gitmek istiyorum’ resti üzerine tekrardan harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcunun, istekli tavrından memnun olan Bordo-Mavili yöneticiler, Antalyaspor’un kapısını bir kez daha çaldı.
 

"OYUNCU BİZE GELMEK İSTİYOR"


Kırmızı-Beyazlılar’da önceki gün başkan seçilen Cihan Bulut ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Karadeniz temsilcisi, “Oyuncu bize gelmek istiyor. Siz istediğiniz bonservisi bize iletin, biz de yapabileceğimiz her şeyi yapalım” şeklinde bir teklif sundu. Antalyaspor patronu Bulut ise bu öneri üzerine düşüneceklerini Bordo-Mavili yöneticilere iletti. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelmesi bekleniyor.
 

SAKIB İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK


Öte yandan Trabzonspor’un, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sakıb Aytaç için de Antalyaspor ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan ve söz kesen Fırtına, cuzzi bir rakama bu transferi de sonuçlandırmayı planlıyor.
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