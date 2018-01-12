Antalyasporlu Maicon Marques Trabzonspor'a doğru

"OYUNCU BİZE GELMEK İSTİYOR"

SAKIB İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Erdinç Şahin

Ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen, transfer çalışmalarında gaza bastı.Bir yandan stoper ve sol bek bölgesine yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Fırtına, diğer yandan daiçin Kırmızı-Beyazlılar’a baskı yapmaya devam ediyor. Daha önce Brezilyalı futbolcu için Akdeniz ekibiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan, yıldız oyuncunun ‘Trabzon’a gitmek istiyorum’ resti üzerine tekrardan harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcunun, istekli tavrından memnun olan Bordo-Mavili yöneticiler, Antalyaspor’un kapısını bir kez daha çaldı.Kırmızı-Beyazlılar’da önceki gün başkan seçilen Cihan Bulut ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Karadeniz temsilcisi, “Oyuncu bize gelmek istiyor. Siz istediğiniz bonservisi bize iletin, biz de yapabileceğimiz her şeyi yapalım” şeklinde bir teklif sundu. Antalyaspor patronu Bulut ise bu öneri üzerine düşüneceklerini Bordo-Mavili yöneticilere iletti. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelmesi bekleniyor.Öte yandan Trabzonspor’un, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sakıb Aytaç için de Antalyaspor ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan ve söz kesen Fırtına, cuzzi bir rakama bu transferi de sonuçlandırmayı planlıyor.