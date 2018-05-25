Antarktika’da devasa kanyonlar keşfedildi

Bilim insanları Antarktika'da devasa büyüklükte üç kanyon keşfetti.

İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi'nden Dr. Kate Winter ve ekibi radar taramalarıyla Antarktika'daki buz tabakalarının altında üç kanyon buldu.

"Foundation" adı verilen kanyonlardan en büyüğünün 350 kilometre uzunluğunda ve 35 kilometre genişliğinde olduğu kaydedildi.

Bu kanyonların buz tabakalarının hareketinde önemli rol oynadığı belirtildi.

İngiliz Antarktika Araştırması'ndan (BAS) Dr. Fausto Ferraccioli, kanyonların bulunduğu bölgenin Antarktika'daki en az bilinen bölgelerden olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

AA