Anthony Davis durdurulamıyor: Bu kez 45 sayı attı

TIMBERWOLVES'A MAGIC FRENİ

Erdinç Şahin

e 4 maçla devam edildi.konuk olduğuuzatma sonunda 116-113 mağlup etti. Bu sonuçla Celtics’in 7 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalandı., 45 sayı ve 16 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Önceki maçta New York Knicks’e karşı 48 sayı, 17 ribauntluk performans sergileyen Davis, üst üste 45 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.Pelicans’ta 19 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan DeMarcus Cousins ve 23 sayı, 7 asistle oynayan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı.Celtics’te Kyrie Irving’in 27 sayı, 7 ribaunt, Marcus Smart’ın 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Al Horford’ın 14 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.c’in 108-102 yendiği, 5 maç sonra kaybetti. Ev sahibi Magic’in şutör gardı32 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.Magic’te10 sayı, 16 ribaunt, 5 blok,de 12 sayı, 10 ribaunt, 4 blokla "double double" yaptı.ise 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu.Timberwolves’ta28 sayı, 7 ribaunt, 5 top çalma, Karl-Anthony Towns 15 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Taj Gibson 18 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele etti.NBA’e 10 maçla devam edilecek.Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 108-102Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-116 (uzatmada)Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 105-102Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 118-111