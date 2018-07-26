Antik Kent Laodikya’da kanlı ay tutulması gözlenecek

27 Temmuz gecesi saat 20.30-01.15 arasında Laodikya Antik Kenti’nde kanlı ay tutulması gözlemi konusunda Türkiye’deki tek organizasyonun Denizli’de gerçekleştirileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Yüzyılın en önemli gök olaylarından birine şahit olunacak programa ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim insanlarından astronomi biliminin duayenleri de katılacak” dedi.

TUTULMANIN TAMAMI 6 SAAT 14 DAKİKA

Arı, Ay tutulmasının tam tutulma anının 1 saat 44 dakika, tutulmanın tamamının ise 6 saat 14 dakika süreceğini dile getirdi.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay tutulması tabirinin birkaç senedir popüler olup Amerika’daki astronomların ortaya attığı isimlendirme olduğunu aktaran Astronom Arı, insanların ilgisinden ve korkusundan faydalanmak için verilen bu tabirin daha sonra tüm Dünya’da kullanılmaya başlandığını söyledi. Kanlı Ay Tutulması tabirinin tamamen bir uydurma olup bilimsel olarak hiçbir tehlike barındırmadığını belirten Arı, korkulacak bir durum olmadığını bildirdi.

Astronom Erkan Arı, Ay’ın iki etkiden dolayı turuncu veya kırmızı renkte gözüktüğünü sadece tam Ay tutulmalarında Ay’ın kırmızılaştığını söyledi. Arı, "Güneş’ten gelen ışığın içerisinde gökkuşağının içinde bulunan tüm renkler bulunur. Dünya’nın atmosferi ise bu ışığı renklerine ayırır. Bu ayrılma, renklerin kırılma miktarının farklı olmasından meydana gelir. Atmosferimiz, kırılan kırmızı ışığın bir kısmını uzaya yansıtır ve tam Ay tutulması anında Ay, Güneş’ten ışık alamaz ve atmosferden yansıyan bu kırmızı ışık Ay’ı aydınlatır. Yani Ay’ın kendisi kırmızı olur. Ay, daima doğarken ve batarken kırmızı\ turuncu gözükür" dedi.

KANLI AY TUTULMASININ EVRELERİ:

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

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