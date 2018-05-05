Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü



KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Senim Tanay

Antalya'da bir arkadaşıyla öğle saatlerinde Termessos Milli Parkı’na gelen Mehmet Ambar, burada bir süre gezdikten sonra antik kente yürüyerek çıkmak istedi. Dik yamacı tırmanmaya başlayan genç adam aniden fenalaştı.Mehmet Ambar’a ilk müdahaleyi yapan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mehmet Ambar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kalp krizine bağlı yaşamını yitiren Mehmet Ambar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.