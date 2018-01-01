Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu

DAĞLIK ALANDA ORTAYA ÇIKTI

Mine Bozkurt

Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır-İspanya Ortak Arkeoloji Misyonunun, güneydeki Uksur kentindehanedanı dönemi içinde yer alan Orta Krallık dönemine ait iki grafiti bulduğu kaydedildi.Açıklamada,dönemini kapsayan 2123 ila 1778 yıllarına ait olduğu tespit edilen duvar yazılarının, Uksur kentinin Vadi El-Habie el-Melekiyye bölgesindeki dağlık alanda ortaya çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca gelecek dönemde grafitilerin yoğunlukla bulunduğu bu bölgelerdeki aramaların hızlandırılacağı ifade edildi.