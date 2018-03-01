Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Antoine Griezmann 100’ler kulübüne katıldı

Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 100 gol barajını geçen 3. oyuncu oldu.

Antoine Griezmann 100’ler kulübüne katıldı
Atletico Madrid'in Leganes'i 4-0 mağlup ettiği maçta goller Antoine Griezmann'dan geldi. Maçın 26, 35, 56 ve 67. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Griezmann, La Liga'da üst üste iki maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı. Ayrıca Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico formasıyla 100 gol barajını aşan 3. oyuncu oldu.

Daha önce Atletico formasıyla Fernando Torres (124 gol) ve Sergio Agüero (101 gol) 100 gol barajını aşmıştı. Fransız futbolcu Griezmann ise, Atletico forması ile 103 gole ulaştı. Griezmann, ayrıca La Liga tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Engelli oğlu bırakamadığı için hayatından oldu

Engelli oğlu bırakamadığı için hayatından oldu
Amed Sportif Faaliyetler'e kayyum mu atanacak?

Amed Sportif Faaliyetler'e kayyum mu atanacak?
İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus

İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus
Bursaspor’da Moussa Sow dönüyor

Bursaspor’da Moussa Sow dönüyor
İşte Ali Koç'un seçim listesi!

İşte Ali Koç'un seçim listesi!
Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek

Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek
Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yenilmiyor

Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yenilmiyor
Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında
Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın

Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın
Demba Ba: İnanmayanları susturacağım

Demba Ba: İnanmayanları susturacağım
2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok

2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok