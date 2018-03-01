Antoine Griezmann 100’ler kulübüne katıldı

Erdinç Şahin

'in4-0 mağlup ettiği maçta gollerMaçın 26, 35, 56 ve 67. dakikalarında rakip fileleri havalandıranüst üste iki maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı. Ayrıcakarşısında 4 gol birden atanformasıyla 100 gol barajını aşan 3. oyuncu oldu.Daha önce Atletico formasıyla(124 gol) ve(101 gol) 100 gol barajını aşmıştı. Fransız futbolcu Griezmann ise, Atletico forması ile 103 gole ulaştı. Griezmann, ayrıca La Liga tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu.