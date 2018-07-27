AÖF 3 (üç) ders sınav sonuçları açıklandı! Günlerdir heyecanla beklenen sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce kişi Anadolu Üniversitesinin sitesine akın ederek mezun olup olmadıklarını öğrenmeye çalıştı. AÖF üç ders sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2018 AÖF (ÜÇ) DERS SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, "Öğrenci Girişi" https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx sitesinden açıklanmaktadır. Öğrenciler e-posta veya T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girdikleri takdirde sonuçları öğrenebilirler.

AÖF (AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ) SINAV GEÇME NOTLARI NELERDİR?

4,00 Geçti -> 84 – 100 AA

3,70 Geçti -> 77 – 83 AB

3,30 Geçti -> 71 – 76 BA

3,00 Geçti -> 66 – 70 BB

2,70 Geçti -> 61 – 65 BC

2,30 Geçti -> 56 – 60 CB

2,00 Geçti -> 50 – 55 CC

1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 46 – 49 CD

1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 40 – 45 DC

1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 33 – 39 DD

3 DERS SINAV HAKKI NASIL VE KİMLERE VERİLİYOR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

“Üç Ders Sınavı”na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.



