AÖF final sınav sonuçları açıklandı... (AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası)

AÖF FİNAL SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

>> AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Senim Tanay

'nin öğrenci girişi sayfası üzerinden açıklandı. Milyonlarca öğrenci 13-14 Ocak'ta katıldıklarını nasıl görüntüleyeceğini sorguluyor.İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili bütün detaylar...AÖF final sınavına itiraz 26-29 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 iş günü içerisinde yapılacak.29 Ocak 2018 saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntüleniyor. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklamalı. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenebilecek.