Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

AÖF final sınav sonuçları açıklandı... (AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası)

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca açıköğretim öğrencisi AÖF final sınav sonuçlarını sorgulamak istiyor. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl görüntülenir? AÖF final sınavına nasıl itiraz edilir?

26 Ocak 2018, Cuma 10:02
AÖF final sınav sonuçları açıklandı... (AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası)
AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci girişi sayfası üzerinden açıklandı. Milyonlarca öğrenci 13-14 Ocak'ta katıldıkları AÖF final sınavının sonuçlarını nasıl görüntüleyeceğini sorguluyor. Peki AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir? AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili bütün detaylar...

>> AÖF SINAV SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 

AÖF FİNAL SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavına itiraz 26-29 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 iş günü içerisinde yapılacak.

29 Ocak 2018 saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntüleniyor. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklamalı. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenebilecek.

>> AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
 


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