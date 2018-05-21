Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adaylar, 26-27 Masyı tarihleri arasında AÖF final sınavına girecekler. Sınava yaklaşık bir hafta kala sınav giriş belgeleri açıklandı. Bugün açıklanan duyuru sonrası öğrenciler Anadolu Üniversitesinin sitesine akın etti.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar giriş belgelerini AÖF sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecekler. Giriş belgeleri adreslere postalanmayacak. Sınav gitriş belgesini almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLACAKSINIZ

Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programlar

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler için önemli bir uyarıda bulundu. Sınav günü bir problem yaşanmaması amacıyla gerekli belgelerin yanlarında bulunmasını talep eden AÖF, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, açıklamada yer alan belgelerin listesi;

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.