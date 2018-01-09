AÖF sınav giriş yerleri belli oldu (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖF final sınavlarında hangi okulda sınava girileceği günlerdir merak konusuydu ve AÖF sınav giriş yerleri açıkladı. AÖF sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi sistemine giriş yapıyor. İşte AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF hakkında bütün detaylar... (AÖF sınav giriş yeri sorgulama ekranı)