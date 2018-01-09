AÖF sınav giriş yerleri belli oldu (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖF sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen AÖF sınav giriş yerleri belli oldu.
Adaylar bu hafta sonu iki gün sürecek oturumlarda sınava girecek AÖF ise gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesinde bazı uyarılarda bulundu. Öğrencilerin yanında bulunması gereken evraklarla ile sınavda geçersiz sayılacak olan durumlar resmi siteden duyuruldu.
İşte AÖF sınav giriş belgeleri ve AÖF dönem sonu sınavına girmek için gerekli belgeler....
SINAVI GEÇERSİZ YAPAN BİRDEN FAZLA KODLAMA DURUMU NEDİR?
Öğrencinin önüne kitapçık türü geldiğinde, kitapçık türleri A, B, C, D olarak kendi kitapçık türünü kodlaması gerekiyor. Şayet birden fazla kodlama yapıldığında öğrencinin sınavı geçersiz sayılıyor.
AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ÖSYM’nin sistemini Anadolu Üniversitesi de uyguluyor. Net üzerinden yapılan işlem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor.
SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavlar 13 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde yapılacaktır. Sorular ise 15 Ocak 2018 Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanacaktır. Soruların hepsi yayınlanıp cevaplar resmi olarak sistemde gözükecektir.
AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
Adaylar 13-14 Ocak tarihinde sınava girecekleri sınav yerlerini Anadolu Üniversitesi sistemine öğrenci girişi yaparak sorgulayabiliyor.
AÖF sınavına girerken Nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesi bulundurmak zorunlu.
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
- Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
- Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim
adresinin öğrenci girişi
bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF bürolarından alabilirler.
GEÇERSİZ BELGELER
Öğrenci Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı
Senim Tanay