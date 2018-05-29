AÖF soru ve cevapları açıklandı! Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavı 26-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Sınav sonrası en çok merak edilen şey: AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak? Öte yandan sınav sonuçlarının tarihi de önem arz ediyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI!

Heyecanla beklenen AÖF sınavı soru ve cevapları yayımlandı! Öte yandan sonuçlar ise gün içersinde açıklanıyor. AÖF soru ve cevaplar ile sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SORU VE CEVAPLAR

AÖF SINAV SONUÇLARI

SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.







