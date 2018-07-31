AÖL, MAÖL, AÖİHL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
AÖL, MAÖL, AÖİHL sınavı 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Aradan 23 gün geçti ve sonuçlar bugün açıklanacak. Fakat saat konusunda açıklanamanın yapılmaması öğrencileri "AÖL, MAÖL, AÖİHL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yöneltiyor.
Bugün açık öğretim liselerinde okuyan öğrenciler için büyük gün... 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen AÖL, MAÖL, AÖİHL sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. Adayları heyecan sararken saat konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması sonrası öğrenciler ""AÖL, MAÖL, AÖİHL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunu soruyor.
AÖL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
AÖL, MAÖL AÖİHL sınav sonuçları, MEB'in iş takvimine göre 31 Temmuz'da açıklanacak. Fakat saate ilişkin bir açıklana yapılmış değil. Sonuçların öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR
Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil).