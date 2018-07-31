Bugün açık öğretim liselerinde okuyan öğrenciler için büyük gün... 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen AÖL, MAÖL, AÖİHL sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. Adayları heyecan sararken saat konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması sonrası öğrenciler ""AÖL, MAÖL, AÖİHL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunu soruyor.

AÖL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AÖL, MAÖL AÖİHL sınav sonuçları, MEB'in iş takvimine göre 31 Temmuz'da açıklanacak. Fakat saate ilişkin bir açıklana yapılmış değil. Sonuçların öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI

AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil).











