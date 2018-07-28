AÖL sınav sonuçları 3 gün sonra açıklanıyor! Saat kaçta açıklanacak?

AÖL, MAÖL, AÖİHL III. dönem sınavı 7 - 8 Temmuz'da gerçekleşti. Soru ve cevaplar, 11 Temmuz'da yayımlandı. Şimdi gözler pürdikkat şekilde sonuçlara kesildi. Mezun olmaya yaklaşan ve bir üst döneme geçmek isteyen öğrencileri sonuçların saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyorlar.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL, MAÖL AÖİHL sınav sonuçları, MEB'in iş takvimine göre 31 Temmuz'da açıklanacak. Fakat saate ilişkin bir açıklana yapılmış değil. Saat açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayınız.

SINAV SONUÇLARI

AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil).

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.











