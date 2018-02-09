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Apartman dairesinde korkutan patlama!

İzmir Karabağlar'da bir apartmanın zemin katındaki dairede patlama oldu. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın büyümeden söndürüldü

09 Şubat 2018, Cuma 09:35
Apartman dairesinde korkutan patlama!
İzmir Karabağlar'daki bir apartmanın zemin katındaki dairede kimse olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Gürültü üzerine dışarı çıkan apartmandakiler, daireden çıkan dumanları görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye yangını büyümeden söndürdü.

YALNIZ YAŞAYAN EV SAHİBİ İŞTEYMİŞ

Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı anlaşılırken  yalnız yaşayan ev sahibinin işte olduğu öğrenildi.

Kapı ve camları zarar gören evdeki patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Mehmet CANDAN/DHA


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