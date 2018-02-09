Apartman dairesinde korkutan patlama!

YALNIZ YAŞAYAN EV SAHİBİ İŞTEYMİŞ

Senim Tanay

İzmir Karabağlar'daki bir apartmanın zemin katındaki dairede kimse olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patlama oldu.Gürültü üzerine dışarı çıkan apartmandakiler, daireden çıkan dumanları görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye yangını büyümeden söndürdü.Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı anlaşılırken yalnız yaşayan ev sahibinin işte olduğu öğrenildi.Kapı ve camları zarar gören evdeki patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.