Caddelerde tehlike saçmak yerine trafiğe kapalı alanda kuralına uygun yapılınca ne kadar keyifli olabileceğini göstermek ve meraklılarını bu yönde teşvik etmek üzere TOSFED gözetiminde her katılımcıya açık olarak İstanbul Drift Kulübü tarafından organize edilen Apexmasters Drift Series’in ilk ayağı 15 Haziran Pazar Günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu Otoparkı’nda...

Takipçi sayısı her geçen gün artan ve artık bir marka haline gelen Apexmasters Drift Series, şimdi daha iddialı, yeni katılımcılarıyla daha renkli.