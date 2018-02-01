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App Annie 2017 mobil oyun raporunu açıkladı

App Annie; 2017’de dünya çapında Google Play ve App Store’dan yapılan oyun indirme sayısına göre en yüksek sıraya sahip  firmayı açıkladı.
 

App Annie 2017 mobil oyun raporunu açıkladı
App Annie rakamlarına göre; Vivendi, Gameloft oyunları ile toplam indirilme sayısıyla 2017'de dünyanın 1 numaralı mobil oyun yayıncısı oldu. Gameloft CEO’su Stéphane Roussel bu başarıyı, "Vivendi Grubu’nu yine App Annie'nin üst sıralarına taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu, Gameloft'un zamana asla yenik düşmediğinin ve pazarın sürekli değişimlerine adapte olma kabiliyetinin gerçek bir kanıtıdır. Gameloft’un her platformda günlük 2,5 milyon indirmeye sahip olması, onu mobil oyun endüstrisinde liderliğini sürdüren dünyaca ünlü bir şirket haline getiriyor." şeklinde açıklıyor.

Gameloft, yeni çıkan cihazlara her zaman en yüksek kalitede oyunlar yayınlayan ilk firma olmasının yanı sıra, mobil teknolojinin sunmuş olduğu bütün avantajları da kullanıyor. İlk Java ve 3D oyunlardan dokunmatik ekran devrimine kadar Gameloft, mobil oyun sanatını mükemmelleştirmek için 18 yıldan fazla zaman geçirdi ve gerçek bir lider olarak en iyi mobil deneyimlerini yaratmaya devam ediyor. Mükemmelliği korumak için sürdürülen bu bağlılık da, Gameloft’u App Store ve Google Play'de lider konuma taşıyor.

 


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