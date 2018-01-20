Apple’a eski iPhone yüzünden kaç dava açıldı?

Adem Özdoğan

Cupertino merkezli şirket, eskiyen bataryadan ötürü ortaya çıkabilecek daha vahim sonuçları engellemek adına böyle bir yola başvurduklarını iddia etse de bu açıklama kullanıcıları tatmin etmedi.Apple, ardı ardına açılan davalar sonrasında bir özür metni yayınlamak zorunda kalmıştı. Üstelik bu özür metninin akabinde de 2018 boyuncave sonrası modellerin pil değişim ücreti 79 dolardan. 59 dolara indirilmişti. Fakat bu da eski iPhone kullanıcılarının’a olan kızgınlığını geçirmişe benzemiyor.Apple’ınyavaşlatma olayı yüzünden 32 farklı dava ile karşı karşıya olduğu açıklandı. Üstelik bu davaların tümü eyaletlerde açılmış davalar. Hali hazırda Amerika dışındaki bazı kullanıcıların da’a dava açmak için gerekli belgeleri bir araya getirdikleri belirtiliyor. Keza Fransa, Güney Kore, Kanada ve Avustralya’da bazı hukuk büroları Apple’a dava açmak için işlemlerini tamamlamış durumdalar.Apple son olarak yaptığı açıklamada, yeni gelecek güncelleme ilemodellerinin artık yavaşlatılmayacağını, bunun kullanıcının isteğine bağlı olarak bir buton ile açıp, kapatılabileceğini belirtmişti. Öyle görünüyor ki’ın başı buyavaşlatma olayı yüzünden biraz daha ağrıyacak.