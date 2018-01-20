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Apple’a eski iPhone yüzünden kaç dava açıldı?

Teknoloji gündeminin son dönemdeki en önemli başlıklarından birisi de Apple’ın bilinçli olarak eski iPhone modellerini yavaşlatması oldu. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Apple’ın kullanıcıları yeteri kadar bilinçlendirmeden iPhone 6 ve sonrası modelleri bilinçli olarak yavaşlattığı ortaya çıkmıştı.

Apple’a eski iPhone yüzünden kaç dava açıldı?
Cupertino merkezli şirket, eskiyen bataryadan ötürü ortaya çıkabilecek daha vahim sonuçları engellemek adına böyle bir yola başvurduklarını iddia etse de bu açıklama kullanıcıları tatmin etmedi.
Apple, ardı ardına açılan davalar sonrasında bir özür metni yayınlamak zorunda kalmıştı. Üstelik bu özür metninin akabinde de 2018 boyunca iPhone 6 ve sonrası modellerin pil değişim ücreti 79 dolardan. 59 dolara indirilmişti. Fakat bu da eski iPhone kullanıcılarının Apple’a olan kızgınlığını geçirmişe benzemiyor.

Apple’ın CPU yavaşlatma olayı yüzünden 32 farklı dava ile karşı karşıya olduğu açıklandı. Üstelik bu davaların tümü eyaletlerde açılmış davalar. Hali hazırda Amerika dışındaki bazı kullanıcıların da Apple’a dava açmak için gerekli belgeleri bir araya getirdikleri belirtiliyor. Keza Fransa, Güney Kore, Kanada ve Avustralya’da bazı hukuk büroları Apple’a dava açmak için işlemlerini tamamlamış durumdalar.

Apple son olarak yaptığı açıklamada, yeni gelecek güncelleme ile eski iPhone modellerinin artık yavaşlatılmayacağını, bunun kullanıcının isteğine bağlı olarak bir buton ile açıp, kapatılabileceğini belirtmişti. Öyle görünüyor ki Apple’ın başı bu CPU yavaşlatma olayı yüzünden biraz daha ağrıyacak.


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