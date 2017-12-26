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Apple’a tarihi çalım

Google tıpkı Samsung gibi kendi parçalarını geliştirme konusunda hayli iddialı. Zira yazılım devinin son hamleleri bunu gösteriyor.

Apple’a tarihi çalım
Teknoloji dünyasındaki rekabetin dozajı gün geçtikçe artıyor. Artık teknoloji üreticilerinin bir çoğu dışa bağımlı olmadan kendi ünitelerini kendileri üretmek istiyorlar.

Şu anda bu sisteme en yakın olan firmanın Samsung olduğunu söyleyebiliriz. Zira Güney Koreli teknoloji devi yonga setinden tutun da ekranına kadar bir çok parçayı kendi dahilinde geliştiriyor. Öyle görünüyor ki Google da Samsung gibi kendi parçalarını geliştirme konusunda hayli iddialı. Zira yazılım devinin son hamleleri bunu gösteriyor.

Google’ın akıllı telefon pazarında pek de iddialı olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak yazılım sektöründeki işleriyle isminden bahsettiren Google’ın ikinci parti üreticilere bel bağlamak gibi bir tabiatı var. Fakat son dönemde atılan adımlar, Google’ın akıllı telefon üretimini fazlasıyla ciddiye aldığını gösteriyor.

En son HTC’nin akıllı telefon bölümünü satın alarak isminden bahsettiren yazılım ve teknoloji dünyasının dev ismi, şimdi de yonga seti konusunda önemli adımlar atıyor. Zira Google, yonga setleri konusunda deneylimli isimlerden biri olan John Bruno’yu kadrosuna katmış durumda. Bruno, Google’dan önce 5 yılı aşkın bir süredir Apple’da çalışmıştı. Apple’da önemli işler yürüten Bruno daha öncesinde ise ATI’de önemli görevler üstlenmişti.

Google’ın Bruno transferi ile kendi yonga setini üretmek istediği ve bunun için çalışmalara başladığı belirtiliyor.

Şimdilik akıllı telefon pazarında kendi yonga setini üreten birkaç firma mevcut. Bunlar, Samsung, Apple, Huawei ve Xiaomi. Bakalım Google’da bu firmalar arasına girebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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