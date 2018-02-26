Apple AirPods 2 ortaya çıktı

Adem Özdoğan

Apple’ın en çok beğeni toplayan aksesuarlarından birisi dediyebiliriz. Hali hazırda ülkemizde de 800TL civarında fiyatlardan satılmakta olan, özellikle Noel döneminde önemli bir satış başarısına imza atmıştı.Cupertino merkezli şirket, son derece yoğun ilgi gören bu kulaklık setini yenilemek istiyor.ismi ile tanıtılması beklenilen yeni model, suya karşı da dayanıklı olacak. Bu yüzerken müzik dinleyebileceğimiz anlamına gelir mi, bilinmez. Fakat havuzda yüzerken belli bir mesafeden bizi arayan biri olduğunda bunu farketmemiz daha kolay olacak. Gerçivarsa buna da pek gerek yok ama neyse.AirPods 2 ile ilgili bir diğer özellik ise “” komutuna duyarlı olması. Bilindiği üzere hali hazırdaki AirPods’ta Siri’yi çağırmak için kulaklığa 2 kere dokunmamız gerekiyor. AirPods 2’de ise “” diye seslenmemiz Siri’yi çağırmak için yeterli olacak. Elbette bu durumun kulaklığın şarj durumunu nasıl etkileyeceği şimdilik muamma.Şunu da dip not olarak belirtelim. AirPods 2’nin ne zaman tanıtılacağı henüz netlik kazanmış değil. Beklentiler WWDC’de tanıtılabileceği yönünde. Fakat yenimodeli ile eş zamanlı olarak tanıtılması da muhtemel görünüyor.