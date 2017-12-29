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Apple, bazı eski iPhone'ları yavaşlattığı için özür diledi (iPhone yavaşlama sorunu)

Apple kullanıcıların rızası olmadan, bazı iPhone modellerini (iPhone 6, 6S, 7 ve SE) yavaşlattığı için özür diledi ve batarya değişimlerinde indirim yapacağını açıkladı

Apple, bazı eski iPhone'ları yavaşlattığı için özür diledi (iPhone yavaşlama sorunu)
Apple eskidiğinde, soğuduğunda ya da şarjı çok azaldığında bataryanın aniden kapanmaması için iPhone 6, 6S, 7 ve SE modellerini yavaşlattığını kabul etmiş, şirket hakkında ABD'de sekiz ayrı dava açılmıştı.

Kullanıcı rızası olmadan bu uygulamayı yaptığını kabul edip özür dileyen Apple, batarya değişimlerinde 50 dolarlık bir indirim uygulayacaklarını, batarya değişim fiyatının 79 dolar değil 29 dolar olacağını, 2018 başlangıcında iPhone bataryalarının performansıyla ilgili yeni bir iOS (işletim sistemi) yazılım güncellemesi olacağını duyurdu.


'KONUYA İLİŞKİN BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU' 


Apple´ın websitesinden yapılan açıklamada, "Müşterilerimizden iPhone modellerinin eski bataryalarındaki sorunu hallediş biçimimiz ve bu konudaki iletişimimizle ilgili geri dönüşler almaktayız. Bazılarınız Apple´ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor olabilir. Çok özür diliyoruz. Konuya ilişkin bir yanlış anlaşılma oldu. Sorunu netleştirip yapacağımız değişiklikler hakkında bilgi vereceğiz" denildi.

DHA
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