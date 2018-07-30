Apple cihazlar arasında kablosuz aktarım

ABD’li şirketin aldığı yepyeni bir patent ortaya çıktı. Bu proje, pek çok cihazın birbiri arasında şarj transferi yapmasını öngörüyor. Ve bu transfer alışageldiğimiz şekilde kabloyla değil kablosuz olarak sağlanacak.

Peki ana amaç ne? Görünüşe göre ilk aşamada Macbook üzerine yerleştirilecek olan kablosuz şarj üniteleri sayesinde, telefonunuzu ve akıllı saatinizi dizüstünün üzerine yerleştirip şarj olmasını bekleyeceksiniz. Elbette bu kullanım aşamasında bazı sorunlara neden olabilir fakat harici klavye ve fare kullananlar için pratik bir yöntem olabilir.

Ayrıca şirketin güncel kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında da yeni birtakım bilgiler var. Görünüşe göre bu alet, ilerleyen dönemde kendi içerisinde bir bataryaya sahip olacak ve böylece prize takılı olmadan da cihazlarımızı şarj edebilecek.

Tüm bunların kısa vadede gelmesini beklemek doğru değil. Pek çok test ve geliştirmenin ardından karşımıza çıkacaktır.

10 GB RAM’li Oppo R17 geliyor



