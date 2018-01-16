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Apple'da batarya değişiminde stok sıkıntısı var

Apple tarafından yayınlanan son verilere göre, iPhone 6 Plus ve iPhone 6s batarya değişiminde stok sıkıntıları baş göstermeye başladı. Özellikle iPhone 6 Plus batarya değişimi için bekleyenlere Nisan – Mayıs gibi randevular verilmesi, kullanıcıları çileden çıkardı

Apple'da batarya değişiminde stok sıkıntısı var
Hatırlanacağı üzere bir süre önce Apple’ın eski iPhone modellerini bilinçli olarak yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Apple bu yavaşlatmaların, telefonda ortaya çıkabilecek daha büyük sorunların önüne geçebilmek adına yapıldığını belirterek kendisini savunmuştu. Artan tepkiler üzerine hatasını kabul eden Cupertino merkezli şirket, eski iPhone kullanıcılarına bir jest maiyetinde batarya değişim ücretini 79 dolardan 59 dolara düşürmüştü. Bu kampanyadan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahipleri faydalanabiliyordu. Yıl sonuna kadar uzatılan kampanyada stok sıkıntılarının yaşanmaya başladığı rapor edildi.

Apple bu rahatsızlığın üzerine kampanyanın yıl sonuna kadar uzatılacağını açıkladı. iPhone 6 Plus’ın haricindeki diğer modellerde ise öyle önemli bir stok sıkıntısı bulunmuyor. iPhone 6s için de 3-4 haftalık bir bekleme süresi söz konusu.

Diğer modellerde ise maksimum bekleme süresinin 1 hafta olduğundan bahsediliyor. Elbette bu bilgiler Amerika için geçerli. Keza ülkemizde Apple Store ile normal bir işlem için bile haftalarca beklemeniz gerekebiliyor. Malum, Apple Store sayısı oldukça kısıtlı olduğu için arz ve talep birbirini karşılayamıyor.


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