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Apple'da ilginç bir güvenlik açığı bulundu

Apple’ın mesajlaşma sistemi iMessage’ın çökmesi neden olan, chaiOS adı verilen güvenlik açığı telefonunuzun kilitlenmesine sebep oluyor

Apple'da ilginç bir güvenlik açığı bulundu
chaiOS ismi verilen güvenlik açığı, Apple cihazınıza zarar verebilir. Yalnızca bir link gönderimi ile açığa çıkan güvenlik problemi, mesajlaşma uygulamasının donmasına hatta cihazın yeniden başlamasına bile sebep olabilir. Üstelik linke tıklamanıza bile gerek yok, zira linkin ön izlemesinin çekilmesi yeterli oluyor. Daha önce de açığa çıkan problem, esasında platform tarafından halledilmişti.

İlk düşüncelere göre link iMessage’ın tam olarak okuyamadığı binlerce meta karakter içeriyor ve bu da uygulamayı kilitliyor. Linki birine gönderdiğinizde Apple’ın mesajlaşma uygulaması ön izleme oluşturuyor ve bunun sonunca cihaz birkaç dakikalığına kullanılmaz hale geliyor.

Açık, iOS 10 üstü sürümlerde ve bazı macOS sürümlerinde geçerli. iOS’in 11.2.5 sürümünün 6. betası sorunu çözmüş durumda fakat bunun dağıtıma başlaması biraz vakit alacak. Bu açıkla bir süre daha cihazlarımızı kullanmamız gerekecek gibi.


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