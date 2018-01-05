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Apple'dan 'çip hatası' açıklaması

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, işlemci çiplerindeki güvenlik açıklarının şirkete ait ürünleri etkilediğini duyurdu

Apple'dan 'çip hatası' açıklaması
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'dan yapılan açıklamada, Intel ve diğer firmaların ürettiği işlemci çiplerindeki "Meltdown" ve "Spectre" adlı açıkların tüm Mac sistemlerini ve Apple'ın mobil işletim sistemi İOS'un bulunduğu aygıtları da etkilediği belirtildi.

Yayımlanan güncellemelerde Meltdown açığını kapatacak yamalar bulunduğu kaydedilen açıklamada, Spectre açığının kapatılması amacıyla Safari tarayıcısının yakın zamanda güncelleneceği aktarıldı.

Açığın istismar edildiğine dair şirketin eline veri ulaşmadığı ifade edilen açıklamada, akıllı saat Apple Watch'un Meltdown ve Spectre'den etkilenmediği bildirildi.

Google da, Android işletim sistemi kullanan telefonların güvenlik açığından etkilendiğini, kullanıcıların korunmak için son güvenlik güncellemelerini indirmesi gerektiğini duyurdu.

Intel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açığı olduğu dün Google güvenlik uzmanları tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Intel'in bu açıklardan haziran ayından bu yana haberdar olduğu anlaşılmıştı.

AA

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