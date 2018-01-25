İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Apple'dan Game of Thrones güncellemesi

Apple bugün iOS 11.3 sürümüyle birlikte iPhone X’e ejderha, aslan, ayı ve kuru kafa olmak üzere dört yeni Animoji ekleneceğini duyurdu

25 Ocak 2018, Perşembe 22:14
Apple'dan Game of Thrones güncellemesi
Taht Oyunları’nın (Game of Thrones) başrol oyuncularından Emilia Clarke, en beğendiği yeni Animoji’yi, yani ejderhayı, kişisel Instagram hesabında paylaştı.



ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün, iOS 11.3 ’ün geliştiricilere yönelik beta sürümünü yayınladı ve tüketici sürümünün bu baharda sunulacağını duyurdu.

4 YENİ ANİMOJİ GELİYOR


iOS 11.3’ün yayınlanmasıyla birlikte iPhone X için 'Mesajlar' uygulamasında ejderha, aslan, ayı ve kuru kafadan oluşan dört yeni Animoji sunulacak. iPhone X, Animoji ile emoji'leri yeni ve eğlenceli bir yöntemle canlandırıyor.

KAMERA SAYESİNDE ANİMOJİ GÖNDERİLEBİLİYOR


iPhone X’deki A11 Bionic ve TrueDepth kamera ile çalışan Animoji teknolojisinde 50’den fazla yüz kasının hareketleri kaydedilerek analiz ediliyor. Böylece müşteriler seslerini kullanarak kayıt yapabiliyor ve 16 farklı karakterden biri olarak Animoji mesajları gönderebiliyor.

Aslan, ayı, ejderha ve kuru kafa karakterlerinin de katılacağı Animoji çeşitleri şu anda maymun, robot, kedi, köpek, uzaylı, tilki, kaka, domuz, panda, tavşan, unicorn ve tavuktan oluşuyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ucuz iPhone X LCD panelle gelecek

Ucuz iPhone X LCD panelle gelecek
Denuvo 5.0 Irdeta tarafından geliştirilecek

Denuvo 5.0 Irdeta tarafından geliştirilecek
Gears of War serisi devam edecek

Gears of War serisi devam edecek
Xiaomi MIUI 10 üzerinde çalışmaya başladı

Xiaomi MIUI 10 üzerinde çalışmaya başladı
HomePod’un çıkış tarihi açıklandı

HomePod’un çıkış tarihi açıklandı
Huawei P11 tekrar görüldü

Huawei P11 tekrar görüldü
Bilim insanlarından uyarı: Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir

Bilim insanlarından uyarı: Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir
Facebook'tan yeni atılım: Confirm

Facebook'tan yeni atılım: Confirm
Yılın ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

Yılın ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi
NASA astronotları uzay istasyonu dışındaki robot kolu onardı

NASA astronotları uzay istasyonu dışındaki robot kolu onardı
Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı

Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı