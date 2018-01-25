Apple'dan Game of Thrones güncellemesi

4 YENİ ANİMOJİ GELİYOR

KAMERA SAYESİNDE ANİMOJİ GÖNDERİLEBİLİYOR

Mine Bozkurt

’nın () başrol oyuncularından, en beğendiği yeni Animoji’yi, yani ejderhayı, kişisel Instagram hesabında paylaştı.ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün, iOS 11.3 ’ün geliştiricilere yönelik beta sürümünü yayınladı ve tüketici sürümünün bu baharda sunulacağını duyurdu.iOS 11.3’ün yayınlanmasıyla birlikte iPhone X için 'Mesajlar' uygulamasında ejderha, aslan, ayı ve kuru kafadan oluşan dört yeni Animoji sunulacak. iPhone X, Animoji ile emoji'leri yeni ve eğlenceli bir yöntemle canlandırıyor.iPhone X’deki A11vekamera ile çalışan Animoji teknolojisinde 50’den fazla yüz kasının hareketleri kaydedilerek analiz ediliyor. Böylece müşteriler seslerini kullanarak kayıt yapabiliyor ve 16 farklı karakterden biri olarak Animoji mesajları gönderebiliyor.Aslan, ayı, ejderha ve kuru kafa karakterlerinin de katılacağı Animoji çeşitleri şu anda maymun, robot, kedi, köpek, uzaylı, tilki, kaka, domuz, panda, tavşan, unicorn ve tavuktan oluşuyor.