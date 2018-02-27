Apple, 'en büyük iPhone' ile geliyor

Nazlı Erdol

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’li teknoloji devi’nde tanıtılanvegibi Android işletim sistemlerini kullanan markalara karşı 3 yeni akıllı telefon geliştiriyor. Bu yıl tanıtılacak modellerden bir tanesi,’tan büyük bir ekrana sahip olacak vetarihinin en büyük cihazı olacak.Bu zamana kadarki 'en büyük iPhone' 6.5 inç ekrana sahip olacak. Geçen günlerde tanıtılan Galaxy S9 Plus’ın ekran boyutu ise 6.2 inç. Samsung’un büyük ekranlı Note serisinin en güncel modeli Note 8’in ekran boyutu da 6.3 inç.ekran boyutunu büyütürken telefonun daha hantal hale gelmesini engellemek için çerçevesiz ekran teknolojisini kullanacak. Ortaya çıkan iddialara göre, büyük iPhone modeli iPhone 8 Plus ile aynı ebatlara sahip olacakken, daha büyük bir ekranı barındırabilecek.Üç yenimodelinden diğeri iPhone X ile aynı boyutlarda olacakken, sonuncusu ise uygun fiyatlı bir model olarak geliştiriliyor.Apple’ın tedarikçi iş ortaklarıyla üretim testleri gerçekleştirdiği ve yeni iPhone’ları sonbahar aylarında tanıtacağı da gelen bilgiler arasında.