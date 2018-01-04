İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Apple farklı sektörlere el attı

Teknoloji dünyasının önde gelenlerinden biri olan Apple, yakın zamanda çevrim içi platform oluşturma fikri içi atılımlar yapmayı kafasına koymuştu. Şirket bu doğrultuda Shazam firmasının desteklediği şarkı tanıma platformunu alarak ilk adımı atmış oldu. Şimdi de piyasanın büyük oyuncusu Netflix’i satın almayı düşünüyor

Apple farklı sektörlere el attı
Son zamanlarda Netlfix, Hulu, Amazon gibi çevrim içi içerik platformları birçok kullanıcının tercihi olmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Disney de yaptığı son açıklamalar ile pazarda söz sahibi olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Bu seviyede firmaların yarışta olması rekabeti çok daha zorlaştırmaya başladı.

Apple, bu konuda dev isimlerin arasına girmek için üst düzey bir platform olan Netflix’i satın alarak çok önemli bir hamle yapmış olacak. Bunun yanında ABD sınırlarında şirketlere yönelik olan gelir vergisinin yüzde 8 civarına kadar düşmesi ile elde edilecek miktar ile bu satın almanın gerçekleşebileceği oldukça olası gözüküyor.

Tüm bunların yanında Culver Studios isimli bir yapım şirketi kiralanıp, birçok Hollywood ünlüleri ile çalışılmaya başlanılmış durumda. Son olarak Apple, yaptığı bu hamle ile kendi orjinal içeriklerini üretme konusunda da oldukça titiz çalıştığını gösteriyor.


2018’DE VİZYONA GİRECEK OLAN SÜPER KAHRAMAN FİLMLERİ



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Samsung 320 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor

Samsung 320 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor
2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?
Nokia 2 modeli güncellendi

Nokia 2 modeli güncellendi
Seks robotları insanları öldürebilir

Seks robotları insanları öldürebilir

Spotify'a 1,6 milyar dolarlık dava

Spotify'a 1,6 milyar dolarlık dava
Vatandaş ucuz telefon istiyor

Vatandaş ucuz telefon istiyor
2017’nin online alışveriş alışkanlıkları

2017’nin online alışveriş alışkanlıkları
Apple 1 trilyon dolara hazırlanıyor

Apple 1 trilyon dolara hazırlanıyor
Nokia 6 ortaya çıktı

Nokia 6 ortaya çıktı
2018’in siber tehdit tahminleri açıklandı

2018’in siber tehdit tahminleri açıklandı

Amazon’a göre en çok satan 10 oyun

Amazon’a göre en çok satan 10 oyun