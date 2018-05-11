Apple hisseleri yeniden rekor kırdı

ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan teknoloji devi Apple'ın hisseleri 3 işlem günü aradan sonra yeniden rekor kırdı

Apple hisseleri yeniden rekor kırdı
New York borsasında işlem gören Apple'ın hisse başına değeri dünü 187,36 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 1,6 artarak 190,37 dolara kadar yükseldi ve şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Böylece, Apple hisseleri New York borsasında 3 işlem günü aradan sonra yeniden rekor kırdı. Şirketin hisse başına değeri cuma ve pazartesi günleri arka arkaya rekor kırmıştı.

Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri de bugün 959 milyar dolara kadar tırmanırken, şirketin değeri 1 trilyon barajına biraz daha yaklaştı. 

Uzmanlar, New York borsasında yatırımcıların teknoloji şirketlerine olan talebinin arttığına işaret ederek, Apple'ın piyasa değerinin gelecek haftalarda 1 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirtti.

AA


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