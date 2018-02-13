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Apple Homepod'un tamir ücreti dudak uçuklatıyor

Apple’ın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu akıllı hoparlörü HomePod, şimdi de tamir ücreti ile gündemde. Hali hazırda 350 dolarlık etiket fiyatı ile segmentindeki modellerden çok daha pahalı olan Homepod’un tamir masrafı da bir o kadar abartılı

Apple Homepod'un tamir ücreti dudak uçuklatıyor
Apple’ın yeni akıllı hoparlörü HomePod, sınırlı bir bölgede de olsa satışa sunuldu. Apple’ın eşsiz bir ses deneyimi vaat ettiğini söylediği yeni akıllı hoparlörü, fiyatıyla da eşsiz bir deneyim sunuyor.
Hali hazırda akıllı hoparlör pazarına öncülük eden 2 isim bulunuyor. Bunlardan Amazon sektörün yüzde 75’ine yakınını elinde bulundururken, geri kalan yüzde 25’lik kısım ise Google’ın hakimiyetinde. İki firma tarafından satışa sunulan akıllı hoparlörlere baktığımızda genel fiyat aralığının 30 dolardan başlayıp 200 dolara kadar gittiğini görüyoruz. Eğer Google Home Max gibi dev bir hoparlör isterseniz, ancak o zaman fiyat etiketi 300 dolarları görüyor.

Fakat söz konusu Apple Home Pod olduğunda direkt olarak 349 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Üstelik hepsi bununla da sınırlı değil.

Es kaza HomePod’un başına garanti şartlarının haricinde bir durum gelirse, tamir için neredeyse bir HomePod parası daha ödüyorsunuz. Çünkü Apple’ın yayınladığı kataloğa göre, HomePod’un tamir ücreti 279 dolar. Bu fiyat neresinden bakarsanız bakın fazlasıyla abartılı. Keza bu fiyata alabileceğiniz birçok sıfır akıllı hoparlör mevcut.


KAYHAN SEYİRCİ SAYISIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI 



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