Apple Homepod'un tamir ücreti dudak uçuklatıyor

Adem Özdoğan

Apple’ın yeni akıllı hoparlörü, sınırlı bir bölgede de olsa satışa sunuldu. Apple’ın eşsiz bir ses deneyimi vaat ettiğini söylediği yeni akıllı hoparlörü, fiyatıyla da eşsiz bir deneyim sunuyor.Hali hazırda akıllı hoparlör pazarına öncülük eden 2 isim bulunuyor. Bunlardansektörün yüzde 75’ine yakınını elinde bulundururken, geri kalan yüzde 25’lik kısım ise Google’ın hakimiyetinde. İki firma tarafından satışa sunulan akıllı hoparlörlere baktığımızda genel fiyat aralığının 30 dolardan başlayıp 200 dolara kadar gittiğini görüyoruz. Eğergibi dev bir hoparlör isterseniz, ancak o zaman fiyat etiketi 300 dolarları görüyor.Fakat söz konusu Appleolduğunda direkt olarak 349 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Üstelik hepsi bununla da sınırlı değil.Es kaza HomePod’un başına garanti şartlarının haricinde bir durum gelirse, tamir için neredeyse bir HomePod parası daha ödüyorsunuz. Çünkü’ın yayınladığı kataloğa göre, HomePod’un tamir ücreti. Bu fiyat neresinden bakarsanız bakın fazlasıyla abartılı. Keza bu fiyata alabileceğiniz birçok sıfır akıllı hoparlör mevcut.