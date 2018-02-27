Apple iCloud verilerinin Google'ın bulutunda saklandığını itiraf etti

Can Hakman

’ın’ın bulut platformlarını kullandığına dair haberler birkaç yıl önce gündeme gelmişti ancak Apple bu iddaları doğrulamamıştı. Apple daha önce Amazon Web Services ve Microsoft Azure tarafından sağlanan bulut depolama servislerini kullanmıştı. Firma geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS Güvenlik Rehberi’nde iş ortağı olarak Google Cloud Platform yerine Microsoft Azure ismi yazıyordu.Yenilenen’nde iseiçin aşağıdaki ifadeler yer alıyor:“Şifrelenmiş dosya yığınları kullanıcının kimliğini ayrıştıracak herhangi bir bilgi olmadan depolanır. Bunun için [Amazon] S3 ve Google Cloud Platform gibi üçüncü taraf depolama servisleri kullanılır.”Raporda’un Google bulut servislerini fotoğraf ve video depolama dışında kullanıp kullanmadığına değinilmemiş.